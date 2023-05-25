Президента Перу вызвали на допрос

Генеральная прокуратура Перу вызвала президента страны Дину Болуарте на допрос по делу о гибели людей в ходе антиправительственных протестов.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду радиостанция RPP.

По ее данным, глава государства должна будет явиться в главное здание генпрокуратуры для дачи показаний 31 мая. Адвокат Болуарте подтвердил радиостанции, что она прибудет на допрос.

В январе генпрокуратура сообщила, что проведет предварительное расследование в отношении президента по подозрению в геноциде из-за гибели протестующих в период с декабря 2022 года по январь 2023 года.

Акции протеста охватили Перу после отстранения от власти главы государства Педро Кастильо 7 декабря 2022 года. Их участники требовали отставки Болуарте, закрытия парламента и проведения новых выборов. Выступления сопровождались блокированием дорог в регионах, нападениями на аэропорты и стычками с представителями властей. Жертвами насилия стали десятки человек, сотни получили ранения.