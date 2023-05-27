https://news.day.az/world/1567984.html Пожар произошел около голливудской "Аллеи славы" - ВИДЕО
Пожар произошел около голливудской "Аллеи славы" - ВИДЕО
Пожар произошел недалеко от голливудской "Аллеи славы" в Лос-Анджелесе. Об этом сообщили в Telegram-канале Police Frequency, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Уточняется, что пожар начался на Эль-Сентро рядом с Голливудским бульваром.
На публикуемых кадрах видно, что небо в районе инцидента заволокло густым дымом. Судя по всему, загорелась одна из размещенных на тротуаре палаток, поскольку в этом районе бездомные разбили свой лагерь.
Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.
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