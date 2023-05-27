Пожар произошел около голливудской "Аллеи славы"

Пожар произошел недалеко от голливудской "Аллеи славы" в Лос-Анджелесе. Об этом сообщили в Telegram-канале Police Frequency, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Уточняется, что пожар начался на Эль-Сентро рядом с Голливудским бульваром.

На публикуемых кадрах видно, что небо в районе инцидента заволокло густым дымом. Судя по всему, загорелась одна из размещенных на тротуаре палаток, поскольку в этом районе бездомные разбили свой лагерь.

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.