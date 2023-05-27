https://news.day.az/world/1568006.html В Японии задержан подозреваемый в массовом убийстве - ВИДЕО
В Японии задержан подозреваемый в массовом убийстве - ВИДЕО
В Японии задержан мужчина, подозреваемый в убийстве четырёх человек, в том числе двоих полицейских. По данным следствия, он нанёс смертельные ножевые ранения двоим, а потом открыл огонь из охотничьего ружья по полицейским, которые прибыли на место преступления, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
При этом у 31-летнего задержанного были разрешения на несколько видов огнестрельного и пневматического оружия.
Подчёркивается, что в Японии подобное происходит сравнительно редко, из-за чрезвычайно строгого контроля над оружием.
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