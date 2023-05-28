Минобороны Армении разбазаривает казенные земли

Антикоррупционный комитет начал уголовное производство по факту продажи земельного участка "специального назначения" гражданину М.М. на основании сообщения Генпрокуратуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, речь идет о сделке, заключенной 6 декабря 2013 года. Так, гражданин М.М. приобрел участок и пристройки площадью 0.12 га по соглашению общей суммой в 2,9 млн драмов (около $8 тыс.) на одной из улиц в городе Гюмри Ширакской области Армении.

В апреле 2023 года управлением по защите государственных интересов Центральной военной прокуратуры РА было установлено, что М.М. 25 ноября 2021 года заложил земельный участок на сумму в шесть раз дороже себестоимости - в 16,7 млн драмов (около $41 тыс).

При этом соглашение о купле-продаже земельного участка было ратифицировано нотариусом конторы "Кентрон" А.А, который пренебрег справкой от Комитета кадастра о том, что участок имеет статус "специального назначения".

В свою очередь, должностные лица в Минобороны продали участок без обоснования.

Ранее мы писали о том, что минобороны страны погрязло в коррупции.

