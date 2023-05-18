Минобороны Армении погрязло в коррупции

Экс-замглавы генштаба Армении уличен в махинациях при покупке земли у Минобороны. Генерал-майор А.П., как сообщает генпрокуратура, приобрел участок по заниженной цене в 2011 году, а уже через год заложил его в банке почти на $100 тыс. дороже.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, потом сумма залога росла, в результате ущерб государству составил почти $640 тыс. Дело направили в Антикоррупционный комитет, который и открыл производство по статье о превышении полномочий.

Ранее мы писали о противозаконных махинациях семьи премьер-министра Пашиняна, которая покровительствует одному из крупнейших предприятий в стране.