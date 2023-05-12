Семья Пашиняна "крышует" медно-молибденовый комбинат

Сегодня армянская пресса обрушилась на премьер министра Никола Пашиняна с новыми обвинениям.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в этот раз его обвиняют в коррупции. Отмечается, что Зангезурский медно-молибденовый комбинат, фактически, платит не только правительству Никола Пашиняна, но и его супруге Анне Акопян.

"ЗММК, ″по доброй воле″, передал 21.9% своих акций правительству Армении, которые правительство сначала передало в доверительное управление Фонду национальных интересов Армении (ANIF), председателем Совета директоров которого является вице-мэр Еревана Тигран Авинян, а в декабре 2022 года управляющий изменился: правительство передало 21.9% акций Зангезурского медно-молибденового комбината Комитету по управлению государственным имуществом"-, отмечается в сообщении.

Обвинения не закончились на этом, и дальше приводится больше информации по вопросу

"Благотворительный фонд ЗММК перечислил крупную сумму в размере 27 млн. драмов, около 70 тысяч долларов, фонду Анны Акопян ″Мой шаг″. Отметим, что ЗММК возглавлял список 1000 крупных налогоплательщиков Армении по итогам 2022 года, однако в первом квартале 2023 года оказался на втором месте, уступив свое место ЗАО ″Газпром Армения″. Компания ″Газпром Армения″ заплатила около 20 млрд, а ЗММК - 15 млрд. драмов. В аналогичный период 2022 года ЗММК уплатил в бюджет Армении 35,5 млрд. драмов, то есть дела на комбинате явно стали идти хуже, однако несмотря на это, ЗММК продолжает прилежно платить фонду Анны Акопян".