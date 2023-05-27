В Британии заявили о нарушении работы автоматизированных систем погранконтроля

В Великобритании во всех аэропортах страны вышли из строя автоматизированные системы пограничного контроля. Поскольку ими пользуются 60-80% пассажиров, то ожидаются длинные очереди. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание, ссылаясь на заявление представителя МВД Великобритании, отмечает, что сейчас проводятся работы для решения этой проблемы в кратчайшие сроки. Отмечается, что МВД находится на связи с операторами аэропортов и авиакомпаниями, "чтобы уменьшить перебои для путешественников".

Автоматизированные системы позволяют большому числу въезжающих в страну, прежде всего обладателям паспортов Британии и европейских стран, быстрее проходить контроль, без участия сотрудника пограничной службы. Для этого надо отсканировать свой паспорт и пройти проверку при помощи системы распознавания лиц.