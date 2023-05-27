Санду прокомментировала идею объединить Молдову и Румынию

Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что идея объединения республики с Румынией не пользуется поддержкой у граждан страны, поэтому власти сосредоточены на идее евроинтеграции.

Как передает Day.Az, об этом Санду заявила в беседе с порталом Geopolitique.

Она отметила, что поддержка воссоединения с Румынией есть, но она является недостаточной.

"Есть люди, которые продвигают эту идею, однако их недостаточно. Есть поддержка интеграции в Европейский союз, и это то, к чему мы стремимся", - сказала Санду.

Президент Молдовы указала, что около миллиона граждан республики имеют в том числе и румынский паспорт, но при этом многие боятся возможного объединения двух государств.

"Есть дискуссия, ведущаяся уже давно, но опять же, для этого недостаточно поддержки. При этом у Молдовы достаточно поддержки, чтобы стать членом Евросоюза, и это то, к чему мы стремимся", - пояснила она.

Согласно опросам общественного мнения, против объединения Молдовы и Румынии выступают около 60% граждан Молдовы и около 55% жителей Румынии.