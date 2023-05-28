Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к банку БРИКС

Саудовская Аравия ведет переговоры о том, чтобы присоединиться к Новому банку развития БРИКС в качестве его нового члена. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на заявление организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На Ближнем Востоке мы придаем большое значение Королевству Саудовской Аравии и в настоящее время ведем с ним квалифицированный диалог", - заявили представители Нового банка развития БРИКС изданию.

Как отмечает Financial Times, вступление Саудовской Аравии в организацию укрепит связи между членами банка, созданного "крупнейшими развивающимися экономиками мира в качестве альтернативы бреттон-вудским учреждениям под руководством Запада".