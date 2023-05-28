https://news.day.az/world/1568469.html Благодарю свою нацию за то, что проголосовали за то, чтобы мы управляли страной следующие 5 лет - Эрдоган - ВИДЕО
Благодарю свою нацию за то, что проголосовали за то, чтобы мы управляли страной следующие 5 лет - Эрдоган - ВИДЕО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед избирателями.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на трансляцию CNN Türk.
"Поздравляю всех. Я благодарю свою нацию за то, что проголосовали за то, чтобы мы управляли страной следующие 5 лет", - сказал Эрдоган.
Президент Турции назвал итоги выборов праздником демократии.
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