Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед избирателями.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на трансляцию CNN Türk.

"Поздравляю всех. Я благодарю свою нацию за то, что проголосовали за то, чтобы мы управляли страной следующие 5 лет", - сказал Эрдоган.

Президент Турции назвал итоги выборов праздником демократии.