Эрдоган анонсировал старт "Столетия Турции"

Граждане Турции на выборах 28 мая продемонстрировали волю и решимость к поддержке курса на дальнейшее развитие страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к гражданам, собравшимся в ночь на понедельник у Президентского комплекса в Анкаре.

Эрдоган сообщил, что у Президентского комплекса собрались 320 тыс. человек. При этом были переполнены и дороги, которые вели от столичного аэропорта "Эсенбога" к Администрации президента.

Турецкий лидер поблагодарил всех избирателей за активное участие в процессе голосования вне зависимости от политического выбора. "Мы уважаем волю избирателей, также как делали это на всех предыдущих выборах. Победили не только мы. Победила - Турция, победила - демократия! На выборах 28 мая - не было проигравших, победил весь 85 млн народ Турции. Настало время для единства и сплочения во имя национальных целей и идей", - отметил Эрдоган.

Политик напомнил, что с периода правления бывшего премьера Аднана Мендереса в 1950-х гг. на пути развития Турции периодически формировались проблемы - с тем, чтобы ослабить страну.

"Сегодня - мы объявляем о старте процесса, который позволит реализовать цели, озвученные бывшим президентом Тургутом Озалом и экс-премьером Неджметтином Эрбаканом. Все вызовы и проблемы, с которыми сталкивалась Турция в последние 10 лет, создавались с единственной целью - не допустить сегодняшнего дня", - подчеркнул Эрдоган.

Глава государства заверил, что ввиду завершения выборного процесса в Турции, власти намерены сконцентрировать все свое время и энергию на вкладе в развитие страны. "Уверен, что концепцию "Столетие Турции", мы также будем реализовывать при поддержке и вместе с народом", - сказал Эрдоган.

Президент заверил, что главным приоритетом для властей Турции останется устранение последствий землетрясений 6 февраля, восстановление зоны бедствия.