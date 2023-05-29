Турция получает выход к Персидскому заливу

Ирак представил амбициозный план стоимостью 17 миллиардов долларов, известного как "Маршрут развития".

Как передает Day.Az он протянется по всей территории страны на 1200 километров от северной границы с Турцией до Персидского залива на юге.

Развитие автомобильного и железнодорожного коридора позволит Ираку воспользоваться своим географическим положением и превратить страну в транспортный узел для товаров и людей, перемещающихся между странами Персидского залива, Турцией и Европой.

Посол Турции в Багдаде Али Риза Гюней отметил, что инициатива повысит взаимозависимость между странами региона.

Проект включает строительство около 15 станций вдоль маршрута, в том числе в крупных городах Басра, Багдад и Мосул, а также до турецкой границы. Проект может быть завершен в течение 3-5 лет.