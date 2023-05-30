Работники парижского Диснейленда бастуют

Во вторник несколько сотен работников парижского Диснейленда проводят забастовку, требуя повышения зарплат, сообщает Day.Az.

Организатором акции выступил французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT). В забастовке участвуют аниматоры, сотрудники гостиниц и ресторанов, охранники и операторы аттракционов. Их требования включают повышение ежемесячных зарплат на €200 и улучшение условий труда.

Сотни участников акции вышли на главную аллею парка со свистками и флагами профсоюза, чтобы провести митинг.

На прошлой неделе работники Диснейленда уже организовали подобную манифестацию, в которой приняли участие около 500 человек. После этого руководство парка встретилось с представителями профсоюзов и предложило повышение ежемесячных зарплат на €125. Однако предложение было отвергнуто профсоюзами как недостаточное.

В прошлом году Диснейленд посетило около 15 миллионов человек, большинство из которых были иностранными туристами. В настоящее время в парке работает более 16 тысяч человек.