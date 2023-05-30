https://news.day.az/world/1569083.html Швеция контактировала с Турцией относительно вступления в НАТО
Швеция контактировала с Турцией относительно вступления в НАТО
Швеция контактировала с Турцией по поводу вступления в НАТО после прошедших в Турции президентских выборов.
Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Day.Az.
"Мы постоянно находимся в контакте с турецкой стороной по этому особому вопросу", - пояснил Кристерссон.
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