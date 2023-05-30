Швеция контактировала с Турцией относительно вступления в НАТО

Швеция контактировала с Турцией по поводу вступления в НАТО после прошедших в Турции президентских выборов.

Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Day.Az.

"Мы постоянно находимся в контакте с турецкой стороной по этому особому вопросу", - пояснил Кристерссон.