Китай пригрозил США

Вооруженные силы (ВС) КНР предупреждают Пентагон о возможных неблагоприятных для США последствиях в связи с противозаконным появлением американских военных самолетов над Южно-Китайским морем. Об этом заявил в среду официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Чжан Наньдун, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы решительно настаиваем, чтобы американская сторона воздержалась от любых действий ВС на море и в воздушном пространстве, - подчеркнул он, комментируя появление самолета-разведчика США RC-135 над Южно-Китайским морем. - В противном случае Соединенные Штаты сами понесут ответственность за последствия".

По словам Чжан Наньдуна, Вашингтон должен "воспрепятствовать возникновению внештатных ситуаций" в регионе. Он также отметил, что недавнее заявление Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США касательно упомянутого инцидента следует рассматривать как "попытку преступника подать иск на жертву, чтобы самому избежать суда".

"Соединенные Штаты должны неукоснительно соблюдать нормы международного права и соответствующие соглашения, - добавил официальный представитель. - Южная зона боевого командования будет твердо защищать национальный суверенитет и безопасность Китая, мир и стабильность в Южно-Китайском море".