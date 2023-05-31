Талибан и Иран готовятся ко второму раунду столкновений

Талибан стянул значительное количество военной техники к пограничному пункту Эслам-Кале на границе с Ираном.



Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, иранские власти уже эвакуировали часть своих пограничников.

Тем временем, министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заявил, что обстановка на границе между Ираном и Афганистаном после недавней эскалации, возникшей якобы из-за перевозки наркотиков, остается под контролем.

Ранее мы писали о том, что Иран и Талибан достигли соглашения о прекращении боевых действий.