Талибан и Иран готовятся ко второму раунду столкновений
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Талибан стянул значительное количество военной техники к пограничному пункту Эслам-Кале на границе с Ираном.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, иранские власти уже эвакуировали часть своих пограничников.

Тем временем, министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заявил, что обстановка на границе между Ираном и Афганистаном после недавней эскалации, возникшей якобы из-за перевозки наркотиков, остается под контролем. 

Ранее мы писали о том, что Иран и Талибан достигли соглашения о прекращении боевых действий.