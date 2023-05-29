https://news.day.az/world/1568611.html Иран помирился с талибами?
Иран помирился с талибами?
Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди прокомментировал недавний пограничный конфликт между ИРИ и Афганистаном, заявив, что с талибами были проведены переговоры, и на данный момент никаких проблем нет, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.
Короткие, но интенсивные столкновения стали последствием вербальной эскалации между Ираном и Афганистаном.
Ранее мы писали о том, что Иран увидел в талибах врагов.
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