Иран увидел в Талибах врагов

Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР) продолжил словесную эскалацию в отношении Талибов.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, КСИР выступил с заявлением, в котором отметил следующее: "Инструментарий Ирана для талибов огромен, и он не требует прямого участия иранских военных, "Хезболлы", "Ансаруллы" или иракских ополченцев".

В заявлении также имеется угроза, согласно которой КСИР готов использовать внутренние рычаги для уничтожения Талибов.

"Исторических влияний и элементов самого Афганистана достаточно, чтобы уничтожить Талибан",- говорится в заявлении.

Ранее мы писали о том, что Иран ворует культуру Азербайджана для консолидации общества.