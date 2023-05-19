Иран крадет культуру Азербайджана

Испытывающий национальный раскол Иран в открытой форме крадет культуру иностранных государств для внутренней пропаганды.

Как передает Day.Az, телеграм канал Корпуса Стражей Исламской Революции "отличился", описав Низами Гянджеви как персидского поэта.

Иран, как и некоторые другие соседи Азербайджана, к сожалению, любит присвоить чужие заслуги и выдать их за свои. В этом смысле, мы не удивляемся попыткам дешевой пропаганды Ирана.

Гораздо поразительнее то, что Иран сжигает еще один мост с Азербайджаном, в этот раз культурный. И это после того, как стало известно о том, что Азербайджан будет обеспечивать транзит грузов в Иран и из него в Россию.

Складывается ощущение, что Иран не может жить в гармонии со своими соседями, учитывая его натянутые отношения с большинством приграничных стран.