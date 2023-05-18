Иран пригрозил Талибам

Президент Ирана Ибрахим Раиси предупредил правителей Афганистана, чтобы они не нарушали права иранцев на воду в юго-восточной части страны, подчеркнув, что правительство полно решимости защищать права нации, где бы оно ни находилось, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

Право Ирана на воду из реки Гирманд, которая берет начало близ Кабула, является серьезной проблемой, сказал президент.

Он также призвал правителей Афганистана разрешить иранским экспертам посетить регион, чтобы подтвердить, есть ли нехватка воды в реке или нет.