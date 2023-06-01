Швеция ожидает решения Турции по членству в НАТО

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём считает, что его страна выполнила выдвинутые Турцией критерии для ратификации заявки на вступление в НАТО, приняв новое антитеррористическое законодательство, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы выполнили то, что обещали, и поэтому пришло время Турции начать процесс ратификации и осуществить свою часть соглашения. Швеция выполнила все постановления меморандума", - заявил глава шведского МИД в интервью агентству Bloomberg, опубликованном в четверг. Он в очередной раз подчеркнул, что королевство будет добиваться членства в НАТО к саммиту альянса в Вильнюсе, который пройдет с 11 по 12 июля.

Агентство уточняет, что в настоящее время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сосредоточен на формировании нового правительства после победы на президентских выборах, поэтому вопрос ратификации может затянуться, несмотря на усилия Швеции. "Если ратификации не произойдет до Вильнюса, это может занять недели или даже месяцы, пока турецкий парламент не возобновит работу летом", - уточнил Билльстрём.

Ранее мы писали о том, что в Швеции вступили в силу поправки к закону о терроризме.