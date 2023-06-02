Совбез ООН проведет заседание

Совет Безопасности ООН проведет в пятницу заседание в связи с ракетными испытаниями КНДР.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Об этом говорится в распространенной в четверг вечером программе работы Совбеза.

Как сообщила ранее председатель Совета Безопасности, постпред ОАЭ Лана Заки Нусейба, некоторые страны запросили консультации.

Ранее мы сообщали о том, что Северная Корея планирует запустить спутник-разведчик.