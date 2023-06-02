https://news.day.az/world/1569810.html Совбез ООН проведет заседание
Совбез ООН проведет заседание
Совет Безопасности ООН проведет в пятницу заседание в связи с ракетными испытаниями КНДР.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Об этом говорится в распространенной в четверг вечером программе работы Совбеза.
Как сообщила ранее председатель Совета Безопасности, постпред ОАЭ Лана Заки Нусейба, некоторые страны запросили консультации.
Ранее мы сообщали о том, что Северная Корея планирует запустить спутник-разведчик.
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