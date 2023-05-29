КНДР запустит спутник-разведчик

КНДР в период с 31 мая по 11 июня запустит первый в своей истории разведывательный спутник.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану Японии.

Уточняется, что Токио получил уведомление о предстоящем запуске со стороны Пхеньяна.

19 апреля северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР запустит военный разведывательный спутник, как и планировала ранее. Он подчеркнул, что это важно сделать сейчас, на фоне укрепления союза между США и Южной Кореей.

В последнее время в районе Корейского полуострова сохраняется напряженная обстановка: КНДР регулярно осуществляет пуски баллистических ракет, что вызывает обеспокоенность других государств. Таким образом Пхеньян отвечает на растущее сотрудничество Южной Кореи и Японии с США.

13 апреля Северная Корея впервые испытала новую твердотопливную баллистическую ракету большой дальности "Хвасон-18" - тактическое ядерное оружие.