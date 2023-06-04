Потоки сжиженного газа в Европу достигли исторического максимума

Европа продолжает наращивать поставки сжиженного природного газа (СПГ) - в мае потоки топлива в регион достигли исторического максимума. В газотранспортную сеть из терминалов по приему СПГ было отправлено более 12 миллиардов кубометров. Как передает Day.Az, об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Предыдущий рекорд был поставлен в апреле, когда приток СПГ на европейский рынок достиг 12,073 миллиарда кубометров. В общей сложности с января по май в Европу поступило 56,2 миллиарда кубометров, что на семь процентов больше, чем годом ранее.

По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), в 2023 году СПГ стал главным источником получения газа в Европе - на сжиженный газ приходится 35 процентов от общего притока топлива в регион. На втором месте с долей в 26 процентов находятся поставки из Северного моря, в основном газа из Норвегии, на третьем с 12 процентами - использование газа из подземных хранилищ Евросоюза. Доля поставок газа с Востока, в том числе из России, упала в этом году до 7,2 процента.

Увеличению импорта СПГ Европой в настоящее время способствует низкий уровень спроса в Азии. Он позволяет сохранять цены на газ в Европе на уровне ниже 300 долларов за тысячу кубометров, что более чем в 10 раз ниже, чем в августе прошлого года. При этом некоторые аналитики ожидают, что на фоне слабого спроса и растущего переизбытка предложения биржевые цены на газ в Европе летом могут ненадолго упасть ниже нуля, что произойдет впервые за 17 лет. В такой ситуации продавцы фактически платят за то, чтобы их газ забирали, поскольку хранить его оказывается менее выгодно.