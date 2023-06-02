Индия призывает к реформе Совета Безопасности ООН

Существующий состав и структура Совета Безопасности ООН не отвечают реалиям многополярного мира, необходимо как можно скорее обсудить его реформу. Об этом в пятницу заявила постоянный представитель Индии в ООН Ручира Камбодж, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Текущий состав Совета Безопасности более не отражает реалии взаимосвязанного и многополярного мира. Структура Совета, сформированная в другую эпоху, не учитывает подъем новых держав, изменяющийся геополитический ландшафт и устремления народов, которые хотят более справедливого и равноправного мирового порядка", - приводит слова Камбодж агентство ANI.

Выступая на круглом столе по реформе СБ ООН, в котором также участвовали постпреды ЮАР, Бразилии, островного государства Сент-Винсент и Гренадины, дипломат подчеркнула, что включение в Совет новых влиятельных стран является "не просто вопросом справедливости, а практической необходимости". Она пояснила, что развивающиеся экономики вносят существенный вклад в решение глобальных проблем. "Такое широкое представительство [стран и регионов мира] поможет укрепить доверие между странами - членами ООН, обеспечить более широкие принятие и поддержку резолюций Совета Безопасности", - заявила представитель Индии.

Камбодж добавила, что реформа СБ ООН требует "срочного внимания международного сообщества", поскольку мир сталкивается "с беспрецедентными глобальными вызовами, которые не знают границ, как изменение климата, терроризм, пандемии, гуманитарные кризисы".

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