Лидеры Таджикистана и Кыргызстана обсудили вопросы делимитации и демаркации

Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Кыргызстана Садыр Жапаров обсудили делимитацию и демаркацию общей границы двух стран и договорились решать все возникающие вопросы только политико-дипломатическим путем.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, их встреча состоялась на полях саммита Центральная Азия - ЕС в городе Чолпон-Ате, сообщила пресс-служба таджикского лидера.

"Президенты выразили удовлетворение достигнутым результатом по согласованию проектной линии государственной границы между двумя странами протяженностью около 626 км, 102 км из которых удалось описать за последние 1,5 года. При этом выступили за результативное продолжение переговоров и поиск взаимоприемлемых решений на основе взаимного уважения и доверия", - говорится в сообщении.

Собеседники подтвердили важность сохранения дружеских и добрососедских отношений. Кроме того, Рахмон и Жапаров рассмотрели состояние и перспективы двусторонних отношений в политической, торговой, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Президенты обменялись мнениями о региональной и международной повестке дня.

Протяженность границы Таджикистана и Кыргызстан составляет более 980 км, на которой после распада Советского Союза остались десятки спорных участков. В некоторых приграничных районах время от времени возникают споры и конфликты. Последнее обострение произошло 14 сентября 2022 года, столкновения на отдельных участках границы продолжались до 17 сентября.