Блинкен выразил уверенность в скором вступлении Швеции в НАТО

Швеция скоро вступит в Североатлантический альянс и станет его 32-м членом. Об этом в пятницу заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"НАТО добавила в свои ряды Финляндию в качестве 31-го союзника, и скоро мы добавим Швецию как 32-го союзника", - отметил он, выступая с речью на мероприятии, организованном Финским институтом международных отношений в здании ратуши Хельсинки.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав НАТО в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых Анкарой в терроризме или участии в попытке государственного переворота в 2016 году. 28 июня 2022 года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, по итогам которых был подписан трехсторонний меморандум, представлявший собой дорожную карту для Стокгольма и Хельсинки по вступлению в НАТО. Парламент Турции 31 марта этого года одобрил протокол о присоединении к альянсу Финляндии, страна стала участником НАТО 4 апреля. От Швеции Анкара требует выполнения обязательств подписанного в Мадриде меморандума.