https://news.day.az/world/1570071.html Главы МИД России и Ирана обудили двустороннюю повестку
Главы МИД России и Ирана обудили двустороннюю повестку
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях совещания министров иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в Кейптауне.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.
Согласно сообщению, стороны обсудили несколько вопросов двусторонней, региональной и международной повестки, представляющих взаимный интерес.
Ранее мы писали о том, что сближение Ирана и России беспокоит США и Израиль.
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