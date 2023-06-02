Главы МИД России и Ирана обудили двустороннюю повестку

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях совещания министров иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в Кейптауне.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Согласно сообщению, стороны обсудили несколько вопросов двусторонней, региональной и международной повестки, представляющих взаимный интерес.

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