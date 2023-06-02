Сближение России и Ирана тревожит США и Израиль

Помощник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с должностными лицами Израиля в четверг затронул вопрос о сотрудничестве в сфере безопасности между Россией и Ираном, а также отметил необходимость поддержки Украины.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, Салливан принял в Белом доме главу Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби и израильского министра стратегического планирования Рона Дермера, чтобы обсудить широкий круг региональных и международных вопросов, "вызывающих общую озабоченность". "Салливан <...> обсудил нашу общую обеспокоенность углублением Россией связей в военной сфере с Ираном и важность поддержки Украины, защищающей ее территорию и граждан, в том числе от иранских беспилотников", - отметили в Белом доме.

Салливан, Ханегби и Дермер также "продолжили обсуждение углубленной координации с целью предотвращения получения Ираном ядерного оружия и противодействие угрозам", которые якобы представляют Тегеран и подконтрольные ему силы. Салливан "подтвердил, что целями администрации [США] являются дальнейшее укрепление безопасности Израиля и его экономическая интеграция на Ближнем Востоке". Помощник президента США также "подчеркнул необходимость дополнительных шагов для улучшения условий жизни палестинцев, что имеет ключевое значение для обеспечения большего процветания и интеграции в регионе".

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