https://news.day.az/world/1570144.html Сегодня в Турции пройдет церемония инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана
Сегодня в Турции пройдет церемония инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана
Сегодня в Турции состоится церемония инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как сообщает Day.Az, Эрдоган принесет присягу в Великом национальном собрании Турции (парламент) на церемонии, на которой будут присутствовать многие иностранные лидеры. Сначала он получит свой мандат от временного председателя парламента страны Девлета Бахчали, а затем примет присягу.
Очередной президентский срок, который продлится до 2028 года, официально начинается у Реджепа Тайипа Эрдогана, переизбранного президентом на выборах, состоявшихся 28 мая.
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