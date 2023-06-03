Сегодня в Турции пройдет церемония инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана

Сегодня в Турции состоится церемония инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Day.Az, Эрдоган принесет присягу в Великом национальном собрании Турции (парламент) на церемонии, на которой будут присутствовать многие иностранные лидеры. Сначала он получит свой мандат от временного председателя парламента страны Девлета Бахчали, а затем примет присягу.

Очередной президентский срок, который продлится до 2028 года, официально начинается у Реджепа Тайипа Эрдогана, переизбранного президентом на выборах, состоявшихся 28 мая.