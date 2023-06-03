Количество погибших при столкновении поездов в Индии выросло

Число погибших при столкновении пассажирского и грузового поездов в индийском штате Одиша увеличилось до 288 человек, сообщает AFP.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, как уточняет агентство, об этом рассказал начальник местной пожарной службы Судханша Саранги.

Напомним, ранее мы сообщали о 233 погибших и 900 пострадавших.

Два поезда, пассажирский и грузовой, столкнулись около города Баласор 2 июня. Уточнялось, что состав с людьми следовал по маршруту из густонаселенной Калькутты в Ченнаи.