https://news.day.az/world/1570150.html Количество погибших при столкновении поездов в Индии выросло - ВИДЕО
Количество погибших при столкновении поездов в Индии выросло - ВИДЕО
Число погибших при столкновении пассажирского и грузового поездов в индийском штате Одиша увеличилось до 288 человек, сообщает AFP.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, как уточняет агентство, об этом рассказал начальник местной пожарной службы Судханша Саранги.
Напомним, ранее мы сообщали о 233 погибших и 900 пострадавших.
Два поезда, пассажирский и грузовой, столкнулись около города Баласор 2 июня. Уточнялось, что состав с людьми следовал по маршруту из густонаселенной Калькутты в Ченнаи.
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