В Анкаре состоялась инаугурация Реджепа Тайипа Эрдогана

В Анкаре состоялась церемония инаугурации переизбранного на пост Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Day.Az.

Реджеп Тайип Эрдоган принял присягу в Великом национальном собрании Турции (парламент) на церемонии. Сначала он получил президентский мандат от временного председателя парламента страны Девлета Бахчели, а затем принес присягу.

Очередной срок полномочий на этом посту Реджепа Тайипа Эрдогана, переизбранного на президентских выборах, состоявшихся 28 мая, продлится до 2028 года.