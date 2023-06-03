https://news.day.az/world/1570306.html В Анкаре состоялась инаугурация Реджепа Тайипа Эрдогана - ВИДЕО
В Анкаре состоялась инаугурация Реджепа Тайипа Эрдогана - ВИДЕО
В Анкаре состоялась церемония инаугурации переизбранного на пост Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Day.Az.
Реджеп Тайип Эрдоган принял присягу в Великом национальном собрании Турции (парламент) на церемонии. Сначала он получил президентский мандат от временного председателя парламента страны Девлета Бахчели, а затем принес присягу.
Очередной срок полномочий на этом посту Реджепа Тайипа Эрдогана, переизбранного на президентских выборах, состоявшихся 28 мая, продлится до 2028 года.
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