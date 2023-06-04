Орбан назвал Эрдогана возможным посредником в установлении мира на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган способен стать посредником в установлении мира на Украине, как он сделал это ранее при заключении зерновой сделки. Такое мнение в своем Twitter выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Day.Az.

"У президента Турции есть шанс выступить посредником между украинцами и русскими, как он сделал это в отношении кризиса с поставками зерна [с Украины]", - заявил Орбан, опубликовав видеозапись инаугурации Эрдогана.

Орбан напомнил, что 3 июня был в Анкаре на церемонии вступления в должность турецкого лидера, одержавшего победу на выборах над кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

"Нам нужна была победа президента Эрдогана как глоток свежего воздуха в придачу к его миролюбивой позиции. Если бы он не смог победить, то на посту президента Турции оказался бы человек, выступающий за войну, и последствия этого были бы непредсказуемыми", - отметил венгерский премьер.