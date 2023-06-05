Турция увеличит плату за проход судов через Босфор и Дарданеллы

С 1 июля 2023 г. Турция повысит плату за проход судов через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы на 8,3% - до $4,42 за тонну.

Как передает Day.Az со ссылкой на Aydinlik со ссылкой на решение Главного управления по морским делам при министерстве транспорта и инфраструктуры.

В предыдущие годы выручка от проходов судов через пролив составляла около $160-170 млн. Ожидается, что в результате увеличения платы выручка вырастет до $900 млн в 2023 г.

Сумма пошлин рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 г. Конвенции Монтрё, которая регулирует судоходство в зоне проливов, отмечает газета. Согласно документу, стоимость франка была фиксированной и составляла $0,8.

Издание напоминает, что в 2022 г. было принято "историческое решение", что стоимость золотого франка не будет фиксированной, а будет обновляться в конце июня каждого года.

Конвенция Монтрё восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного моря в Средиземное. Ее приняли в 1936 г. При этом Турция обязалась соблюдать принципы международного морского права. Документ установил различный режим прохода военных кораблей для флотов черноморских и нечерноморских государств.