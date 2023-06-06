Еврокомиссия продлила запрет импорта зерна из Украины

Европейская комиссия официально продлила до 15 сентября запрет на поставки зерна из Украины в пять государств Восточной Европы, транзит через их территорию в остальные страны ЕС разрешен.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Еврокомиссии.