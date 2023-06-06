https://news.day.az/world/1570833.html Еврокомиссия продлила запрет импорта зерна из Украины
Еврокомиссия продлила запрет импорта зерна из Украины
Европейская комиссия официально продлила до 15 сентября запрет на поставки зерна из Украины в пять государств Восточной Европы, транзит через их территорию в остальные страны ЕС разрешен.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Еврокомиссии.
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