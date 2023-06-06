Более 500 тыс. человек выйдут на улицы Франции

Во вторник профсоюзы Франции планируют собрать более 500 тыс. сторонников, чтобы принять участие в массовых маршах против предложенной пенсионной реформы, передает Day.Az.

Эти манифестации и забастовки запланированы как в Париже, так и в 250 городах по всей стране. Протесты состоятся за два дня до голосования в парламенте, которое намечено на четверг, по законопроекту оппозиции о снятии планов повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Этот протест станет уже 14-м в серии массовых акций против правительственного законодательства, предусматривающего повышение пенсионного возраста.

В течение нескольких месяцев профсоюзы выражали решительное несогласие с реформой. Координатор одного из общенациональных мероприятий, Жерар Ре, заявил, что эта реформа является наказанием прежде всего для работников с низкими доходами, так как к концу своей карьеры они не могут продолжать работать из-за состояния своего здоровья.