Акиф Чагатай Кылыч назначен новым главным советником Эрдогана

Акиф Чагатай Кылыч назначен новым главным советником Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, данная информация опубликована в турецкой "Rəsmi Qəzete".

Отметим, что Акиф Чагатай Кылыч ранее был председателем комиссии по внешним связям Великого Национального собрания Турции, министром молодежи и спорта, депутатом