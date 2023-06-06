https://news.day.az/world/1570902.html Акиф Чагатай Кылыч назначен новым главным советником Эрдогана
Акиф Чагатай Кылыч назначен новым главным советником Эрдогана
Акиф Чагатай Кылыч назначен новым главным советником Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, данная информация опубликована в турецкой "Rəsmi Qəzete".
Отметим, что Акиф Чагатай Кылыч ранее был председателем комиссии по внешним связям Великого Национального собрания Турции, министром молодежи и спорта, депутатом
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