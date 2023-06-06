Турецкий спецназ прибыл на север Косова по просьбе НАТО

Турецкий батальон спецназа прибыл на север Косова в качестве резервного подразделения сил KFOR. Ранее НАТО объявил, что направит 700 военнослужащих для усиления сил в этом районе.

Турецкий батальон спецназа прибыл в северную часть частично признанного Косова в ответ на просьбу НАТО предоставить войска для подавления ожесточенных беспорядков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, батальон войдет в состав миротворческой миссии альянса в регионе, известной как KFOR, в качестве резервного подразделения.

Ранее НАТО объявил, что направит 700 военнослужащих для усиления сил в этом районе.

В настоящее время КФОР состоит из почти 3 800 военнослужащих, включая около 350 из Турции.

В результате ожесточенных столкновений с этническими сербами на прошлой неделе 30 международных военнослужащих получили ранения, в том числе переломы и ожоги от самодельных взрывных зажигательных устройств.

Беспорядки стали результатом конфронтации, которая вспыхнула после местных выборов на севере Косова.

В результате их бойкота этническим сербским населением мэрами городов были избраны представители албанского меньшинства.

В ответ этнические сербы вышли на улицы и заблокировали муниципальные здания, чтобы не позволить новоизбранным градоначальникам приступить к своим обязанностям.

В воскресенье в косовском Звечане сербские женщины возложили венки к барьерам из колючей проволоки, установленным вокруг административных зданий. Позже к акции присоединился церковный хор.

Протестующие требуют, чтобы албанские мэры и полицейские покинули официальные здания, а также чтобы были освобождены два серба, задержанные во время полицейской операции.