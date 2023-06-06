Череда громких отставок в прокуратуре Армении

Прокуроры, участвовавшие в следствии по делам второго и третьего президентов Армении, написали заявления об уходе с занимаемых должностей.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в отставку подали заместитель генпрокурора Геворк Багдасарян и прокурор Петрос Петросян, которые занимались делом Роберта Кочаряна, а также прокурор Арсен Мартиросян, осуществлявший надзор в рамках дела Сержа Саргсяна.

О причинах не сообщается, также нет официального подтверждения. В генпрокуратуре информацию пока не прокомментировали.

Местные эксперты полагают, что прокуроры попросту не справились с возложенной на них обязанностью "доказать вину" и отправить за решётку экс-президентов Армении, поэтому политические власти поспособствовали их отставкам.

В качестве еще одной причины указывается то, что в силовых ведомствах владеют конфиденциальной информацией о надвигающихся ощутимых изменениях внутриполитической ситуации в Армении, вплоть до смены политической власти, поэтому уже сейчас пытаются себя максимально "обелить".

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