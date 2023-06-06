МВФ сделал для европейской экономики неутешительный прогноз

Спецоперация в Украине повлияла на жизнь людей и экономику ряда стран. Из-за этого Европу ожидает слабый экономический рост и высокая инфляция на продовольствие. Об этом заявила директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, сообщает болгарское издание "Дневник", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"До 2024 года инфляция будет оставаться значительно выше целевых показателей, хотя в целом с конца прошлого года она снижается. Ряд наложившихся друг на друга потрясений - пандемия COVID-19, кризис стоимости жизни, ускоряющееся изменение климата и особенно действия России в Украине - нанесли серьезный удар по региону", - отметила Георгиева.

По ее словам, ситуация в Украине привела не только к экономическим потрясениям в Европе, но и к геополитической раздробленности. Мировые и европейские цепочки поставок начали адаптироваться к совершенно новым условиям.

Она добавила, что перед регионом стоит несколько основных вызовов, которые необходимо решить в первую очередь. Речь идет о том, что нужно снизить уровень инфляции, обеспечить энергетическую безопасность Европы и использовать возможности текущего фрагментированного мира.