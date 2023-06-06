Япония, США, Канада и Австралия впервые провели учения ВМС

Япония, США, Австралия и Канада впервые провели совместные учения военно-морских сил (ВМС) в Восточно-Китайском море. Об этом сообщило во вторник командование японских Сил самообороны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Учения проходили с 3 по 5 июня. Конкретный район их проведения не указан.

В маневрах приняли участие пять кораблей, включая эсминец ВМС США "Чунг-Хун" и фрегат королевского военно-морского флота Канады "Монреаль". Цель учений состояла в отработке навыков совместного взаимодействия на море в рамках обеспечения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

До этого четыре страны проводили совместные учения в Тихом океане и Южно-Китайском море в 2019 и 2022 годах.

Корабли США и Канады по пути на учения прошли через Тайваньский пролив. При этом, корабль Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прошел в непосредственной близости от американского эсминца. Китайская сторона заявила, что это была необходимая и законная мера против провокации США.