Швеция пока обещает не размещать ядерное оружие при вступлении в НАТО

Швеция, если присоединится к НАТО, не будет размещать ядерное оружие на своей территории в рамках "совместных ядерных миссий", которые проводит альянс, заявил шведский министр обороны Пол Юнсон 6 июня на пресс-конференции в Токио, передает Day.Az со ссылкой на ИА Красная Весна.

"Мы не видим никаких ожиданий вокруг необходимости иметь ядерное оружие на нашей территории", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. По его словам, по этому вопросу со стороны НАТО "нет никакого давления".

Однако министр подчеркнул, что Швеция в случае присоединения к НАТО будет следовать основным принципам альянса, особенно в направлении обычного ядерного сдерживания.

Швеция и Финляндия написали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, но Турция приостановила вступление Швеции, потребовав от неё признать террористическими курдские организации и отдать ей лиц, обвиняемых в терроризме или участии в готовящемся госперевороте в 2016 году.