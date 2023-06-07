Миссия ЕС в Армении расширяется
Миссия ЕС откроет новые оперативные центры в Джермуке и Иджеване.
Как передает Day.Az, об этом заявил ее глава Маркус Риттер, сообщает пресс-служба делегации ЕС в Армении.
"Миссия планирует открыть три дополнительных оперативных центра в Джермуке, Иджеване и Ехегнадзоре в ближайшие месяцы, постепенно достигнув полной готовности в ближайшем будущем", - сказал Риттер.
По его словам, в первые три месяца с начала работы миссия провела в общей сложности более 300 патрулей из своих центров в Горисе, Джермуке и Мартуни. Каждую неделю патрули преодолевают более 3800 км.
"Наша цель, кроме прочего, внести вклад в дело стабилизации безопасности в приграничных районах. И, по мнению многих армянских официальных лиц, EUMA способствовала определенной стабилизации ситуации. Однако обстановка все еще остается нестабильной", - добавил Риттер.
Штаб миссии находится в Ехегнадзоре, имеет шесть оперативных баз и небольшой офис связи в Ереване.
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