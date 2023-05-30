Азербайджан превратил Зангезур в новый политический центр

Автор: Эмин Севдималиев

Последние политические трансформации, которые можно наблюдать в регионе, являются весьма интересными. Зангезур становится центром, в котором сталкиваются интересы ряда региональных игроков. И не только региональных. К примеру, совсем недавно Европейский Союз выделил около 100 миллионов евро на развитие этого региона, а Иран дал старт работе генконсульства в регионе некоторое время назад.

А в последние дни стало известно о том, что Россия готовится открыть двери генконсульства в Зангезуре, что было позитивно оценено армянской стороной.

Но в чем причина такой небывалой активности? В конце концов, за более чем 30 лет с момента распада СССР, об этом регионе ни в Иране, ни в России, ни тем более, в ЕС никто не вспоминал. А теперь пошла такая активность.

Причина, если задуматься, весьма проста. Все страны "засуетились" на фоне ожиданий о том, что Зангезур станет одним из основных транспортных мостов, который позволит наладить эффективной транспортное сообщение между Европой, Азией, Севером и Югом.

Эти трансформации были запущены Азербайджаном, который в течение нескольких лет готовится запустить масштабнейший геополитический и экономический проект. Зангезурский коридор изменит экономику нескольких десятков стран, но Армения продолжает этому противиться.

Проблема подхода Армении заключается в том, что она не учитывает позицию крупных игроков, которые стремятся не только сохранить за собой статус региональных держав, но и стать глобальными гегемонами. Мы уже описывали одну из таких стран - Китай.

Позиция Армении ставит под удар стратегические интересы Китая, что несомненно не будет оценено по достоинству в Пекине. Не станем повторять основные аргументы, которые мы уже предлагали нашим читателям, однако отметим, что увеличение интереса к Зангезуру со стороны ЕС, Ирана и России таит в себе большую опасность для Армении.

В первую очередь, потому что для каждой страны, которая увеличивает свое присутствие, важно соблюдение, в первую очередь, ее интересов. И этот основной постулат мира политики является очень плохой новостью для Армении, так как интересы и нужды ЕС, России и Ирана необязательно совпадают. Как и методы достижения этих целей.

Если посмотреть на ЕС, то гранты, которыми накачивают Армению, станут метафорическим троянским конем. Армения не сможет противиться воле Брюсселя, так как страна потеряет значительную финансовую подпитку. Еще один важный вопрос заключается в том, для каких целей будут использоваться эти гранты. Нельзя исключать вероятность того, что будет инициирована еще одна революция в Армении. В данном контексте необходимо отметить, что необходимые наработки для достижения этих целей давно существуют на западе. Достаточно вспомнить Бульдозерную революцию в бывшей Югославии, завершившуюся низложением Слободана Милошевича и, в дальнейшем, перекинувшуюся на ряд других стран.

С другой стороны, Иран. Внешняя политика Ирана, одновременно, сложно поддается рациональному анализу, а с другой стороны, методы проецирования силы Ирана остаются стандартными и весьма предсказуемыми. При первой же необходимости Тегеран станет давить на Ереван, добиваясь уступок. С точки зрения Армении, ситуация осложняется тем, что методы Ирана, по своей сути, основываются на основных постулатах Макиавелизма и жесткой силы. Безусловно, мы знаем о деструктивном влиянии Ирана на страны Ближнего Востока, в которых культивируются проиранские прокси. Согласно данным Госдепа США, Иран потратил около 16 миллиардов долларов на поддержку своих прокси на Ближнем Востоке с 2012 по 2020 годы. Если добавить к этому отсутствие способности использовать мягкую силу и антагонизм Ирана ко всем окружающим странам, то вопрос возникновения разногласий между Тегераном и Ереваном становится вопросом времени.

Последняя страна в этом списке, но с весьма большим разнобразием рычагов - Россия. Что касается возможностей влияния Кремля, список очевиден. Армения катастрофически сильно зависит от России по широкому спектру вопросов, включая безопасность, экономику. В контексте политического влияния, необходимо отметить членство Армении и России в большом количестве международных организаций, что еще больше увеличивает зависимость Армении от Москвы.

Армения превращается в точку столкновения интересов

Учитывая возможности и разный подход заинтересованных стран, можно сделать ряд выводов и наблюдений о вызовах, с которыми придется иметь дело Еревану.

Первое наблюдение связано с тем, что Армении придется проявить значительную ловкость в маневрировании. Связано это с тем, что интересы России и Ирана, с одной стороны, и ЕС, с другой стороны, противоположны. Брюссель видит в Армении страну, которая помогает России избегать санкций, о чем мы писали ранее. Ситуация, в которой оказывается Армения, означает то, что у ЕС, России и Ирана появится больше причин для недовольства Арменией. Дргуими словами, Армения окажется в центре коллизии между тремя политическими силами.

Не все так просто и во взаимоотношениях Ирана и России. Опять же, необходимо помнить о транзакционной природе международной политики, и даже между Тегераном и Москвой будут возникать разногласия. Большой вопрос как Армения будет уклоняться от давления в этой ситуации. На данный момент, сложно определить какой-либо механизм, который позволит Армении вести независимую политику в случае возникновения такой ситуации.

Второе наблюдение вытекает из первого. Суверенитет Армении сталкивается с более серьезной угрозой, чем ранее предполагалось. Причина заключается в неспособности Армении противопоставить что-либо взаимоисключающим интересам трех стран. В такой ситуации высока вероятность того, что Еревану придется жертвовать своими интересами для умиротворения больших сил. Состояние армянской дипломатии не дает основание предполагать, что страна сможет найти выход из таких сложных ситуаций путем нахождения взаимовыгодного решения. Другими словами, Армения станет пешкой в геополитической игре больших стран с весьма сомнительным исходом для нее.

Пункт номер три - ослабление возможностей для переговоров с другими странами по каким-либо вопросам. Корень этой проблемы, опять же, кроется в столкновении интересов крупных игроков и позиция Еревана по основным вопросам должна будет отражать интересы иностранных государств. Учитывая их большое количество, а также их взаимоисключающие интересы, пул возможных решений по различным решениям для Армении будет очень ограниченным. Это сделает ее слабым игроком на потенциальных переговорах.

В итоге, Ереван столкнется с широким спектров вызовов, ответа на многие из которых, у Армении нет. Однозначно то, что большое давление будет оказываться на Армению уже очень скоро по вопросу разблокирования транспортной связи и запуска Зангезурского коридора. И в этом будет виновата сама Армения, которая так долго сопротивляется имплементации обязательств, под которыми сама же подписалась.