Евросоюз введет санкции против Армении

Новый пакет санкций Евросоюза предполагает введение санкций против более чем 35 компаний из Ирана, Китая, ОАЭ, Армении и Узбекистана, торгующих с Россией.

Как передает Day.Az, об этом пишет Financial Times, в чье распоряжение попал проект санкционного списка, подготовленного Еврокомиссией.

В очередной, 11-й пакет антироссийских санкций, который послы стран ЕС намерены обсудить 10 мая, включены компании, занимающиеся полупроводниками, микрочипами и другой электронной продукцией.

"Учитывая ключевую роль электронных элементов для использования военно-промышленным комплексом России, также уместно включить некоторые компании [в санкционный список] в третьих странах, которые участвуют в разработке, производстве и поставке электронных компонентов для военно-промышленного комплекса России", - говорится в проекте документа, подготовленном Еврокомиссией.

Евросоюз в целом намерен направить новый санкционный пакет на борьбу с обходом действующих ограничений, прежде всего в экспорте в Россию высокотехнологичной продукции и товаров двойного назначения.

Как заключает Financial Times, ЕК отказалась от комментариев.

Ранее агентство сообщало о том, что Евросоюз обсуждает введение экспортных ограничений в отношении стран, которые реэкспортируют санкционную продукцию в Россию. В частности, рассказывалось о всплеске реэкспорта чипов и других электронных компонентов из Армении в Россию, имеющих ключевое значение для производства оружия.

В апреле этого года официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано заявил, что Евросоюз изучает действия Еревана: "Брюссель внимательно следит за торговыми потоками подсанкционных товаров из ЕС в третьи страны и из третьих стран в Россию. В контексте Армении мы действительно наблюдали некоторые аномальные торговые потоки. Мы рассматриваем этот вопрос".

В том же месяце США ввели экспортные ограничения в отношении 28 фирм из 10 стран, в том числе из Армении. В документе американского минторговли указано, что была указана те же причина - имевшие место попытки обойти меры экспортного контроля закупить продукцию американского происхождения. Затем первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на встрече с вице-премьером Армении Мгером предупредил Ереван о последствиях подобных шагов.

В Армении же паника, что страна окажется в нокауте, если и против нее будут введены санкции. Политический обозреватель Грачья Галустян, комментируя экономическую ситуацию в РА, отметил, что товары, которые экспортировала Армения все это время пока шли военные действия в Украине, ни для кого не секрет - все попавшие под санкции товары.

"Введение санкций против нас равносильно концу государственности. Вы представляете, если в такой тяжёлый момент на нас обрушатся мощные санкции? Даже не представляйте...И что делать в такой ситуации?", - поясняет Галустян.

Армения - яркий пример тотально зависимого государства, которое всегда игнорировало нормы международного права. Она привыкла оставаться безнаказанной в любой ситуации, полагаясь на мощь своего лобби и деньги диаспоры, которые, если что, выведут ее из-под удара.

Ереван, кстати, единственный из союзников Москвы, подписавший с Евросоюзом Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Соглашение снижает торговые барьеры для услуг и коммерческих товаров из Армении, а также упрощает процесс получения лицензий. Как отмечают аналитики, рост торговли Армении с Евросоюзом в минувшем году создал благоприятные условия для разного рода схем.

Издание Geopolitical Monitor в 2022-м году провело собственное исследование вопроса и пришло к выводу, что способы вывода иранской продукции из-под санкций Запада посредством Армении достигли беспрецедентных масштабов. В прошлом, отмечает издание, благодаря своему выгодному географическому положению, Армения помогала Ирану в операциях по отмыванию денег и облегчала его доступ к международной финансовой системе.