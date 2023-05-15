Армения противится Зангезурскому коридору

Армения готова начать строительство своей части железной дороги в Нахчыван, если получит четкие гарантии того, что она останется под юрисдикцией Еревана. Об этом в понедельник на брифинге заявил замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Это одна из наших красных линий: железная дорога должна функционировать только в соответствии с законодательством и юрисдикцией Республики Армения. После получения четких гарантий по этому вопросу можно будет говорить о строительных работах. Вы знаете, что есть трехсторонняя комиссия с Российской Федерацией, этот вопрос также обсуждается в других форматах", - отметил он.

Таким образом, Армения продолжает ставить искусственные препоны и торпедирует трехстороннее соглашение, в рамках которого Ереван обязался предоставить беспрепятственный транзит грузов.

Напомним, что вчера президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель затронул данную тему в своем выступлении.