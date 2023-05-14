Азербайджан и Армения близки к соглашению о возобновлении железнодорожного сообщения с Нахчываном.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель.

"Что касается транспортного сообщения, стороны добились явного прогресса в своих дискуссиях, направленных на разблокирование транспортных и экономических связей в регионе. Позиции по этому вопросу в настоящее время очень близки друг к другу, в частности, в отношении возобновления железнодорожного сообщения с Нахчываном. Их соответствующим командам было поручено доработать принципиальное соглашение об условиях открытия железнодорожного сообщения и необходимых строительных работах вместе с конкретным графиком. Они также договорились заручиться поддержкой Всемирной таможенной организации в поддержке этой работы", - сказал он.

Напомним, что 14 мая в Брюсселе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.