Израильская армия задержала Грету Тунберг и ее команду

Израильские военные не дали Грете Тунберг и другим пропалестинским активистам доплыть на яхте до сектора Газа.

Как сообщает Day.Az, их направили к берегам Израиля, ожидается, что оттуда они вернутся в свои страны.

"Все пассажиры "селфи-яхты" в безопасности и невредимы. Они были обеспечены бутербродами и водой. Шоу закончилось", - говорится в сообщении МИД Израиля.

Там заявили, что на яхте активистов было "крошечное количество помощи" - менее одного грузовика, в то время как за последние две недели в сектор Газа из Израиля направили более 1200 грузовиков с гуманитарной помощью.

"Небольшое количество помощи, которая была на яхте и не была потреблена "знаменитостями", будет передана в Газу по реальным гуманитарным каналам", - пообещали в министерстве.

Ранее сообщалось, что датская полиция выдворила из офиса компании Maersk Tanker, дочерней компании транспортно-логистического концерна Maersk, свыше 50 экологических активистов. Среди участников протеста была шведская экоактивистка Грета Тунберг.