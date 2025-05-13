Датская полиция выгнала Грету Тунберг и 50 активистов из офиса Maersk

Датская полиция выдворила из офиса компании Maersk Tanker, дочерней компании транспортно-логистического концерна Maersk, свыше 50 экологических активистов. Среди участников протеста была шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Danmarks radio.

Организатором акции выступило "Зеленое молодежное движение", о чем оно заявило в своем пресс-релизе. Демонстранты проникли в помещения офиса с целью проведения акции против "той роли, что Maersk играет в климатическом кризисе".

Информация о проникновении в офис активистов поступило в полицию утром. Прибывшие стражи порядка предложили участникам акции добровольно покинуть помещения Maersk Tanker. Отказавшиеся были принудительно выведены, и против них выдвинуто обвинение в незаконном проникновении в здание.