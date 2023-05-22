Итоги Саммита Китай-Центральная Азия: новые возможности для Азербайджана и удары по Армении

Автор: Эмин Севдималиев

Самиит Китай-Центральная Азия, который прошел на прошлой неделе в Сиане стал событием мировой важности. Многие аналитики рассматривали саммит как метод проецирования влияния на близлежащие страны. Несомненно, подход Китая к продвижению своего влияния с помощью экономических рычагов и сотрудничества является весьма интересным феноменом и темой для анализа. Ряд аналитиков считает, что Китай становится более влиятельным игроком в регионе, добавляя, что это происходит за счет уменьшения влияния России. Однако нам хотелось бы сконцентрироваться на других аспектах данного партнерства. Конкретнее, на изменениях транспортно-логистической инфраструктуры.

Встреча лидеров открывает новые горизонты для Китая, стран Центральной Азии и прилегающих географических регионов. Если говорить о Южном Кавказе, необходимо отметить изменение позиций двух сторон - Азербайджана и Армении.

Затронуты и интересы Азербайджана, что не должно быть сюрпризом, так как Баку имеет весьма тесные связи со странами Центральной Азии. А в случае более активного участия Пекина в региональной повестке, что и случится, судя по результатам саммита, новая переменная в лице Китая изменит динамику региона. Это ставит перед нами логичный вопрос - как сближение стран Центральной Азии с КНР отразится на стратегических интересах Азербайджана?

В случае Армении ситуация кажется весьма пессимистичной и мы ожидаем, что трансформации, которые произошли на этой неделе сильно ударят по позициям страны. Попробуем объяснить нашу позицию более подробно.

Удары по Армении

Ереван получил два болезненных удара за последние дни.

Во-первых, одной из центральных тем саммита Китай-Центральная Азия стало транспортное сотрудничество между сторонами. И тут мы должны подчеркнуть некоторые аспекты встречи. В первую очередь мы бы хотели отметить выступление президента Казахстана, который подчеркнул развитие Транскаспийского маршрута. В частности, Транскаспийский маршрут, также именуемый Средним коридором, является одним из перспективнейших направлений для транспортировки грузов из Китая в Европу. И будущее этого проекта было затронуто президентом Казахстана, который отметил, что Транскаспийский международный транспортный маршрут является одним из ключевых участков маршрута Китай - Центральная Азия - Европа. Второй момент, который необходимо подчеркнуть - Пекин предоставит центральноазиатским государствам на безвозмездной основе 26 млрд юаней (около $3,72 млрд) в рамках оказания финансовой поддержки. Учитывая транзакционную сущность мировой политики было бы наивно полагать, что данная помощь является помощью в традиционном понимании этого слова. Скорее, эту помощь стоит рассматривать как инвестицию, которая преследует цель наладить бесперебойный поток товаров через китайскую границу.

Из Казахстана Транскаспийский машрут, через Каспийское море, продолжается в Азербайджане. И тут стоит отметить, что это означает для Армении. Учитывая то, что Китай выделяет значительные средства на развитие транспортной и логистической инфраструктуры, основной необходимостью для Пекина является максимальное увеличение эффективности Транскаспийского маршрута. Это возможно благодаря сокращению времени в пути и уменьшения количества границ, через которые проходит груз. И тут становится очевидно, что самый короткий путь проходит по прямой из Азербайджана в Турцию, через Зангезурский коридор, которому противится Армения, несмотря на взятые на себя обязательства в рамках Трехстороннего соглашения.

В результате саммита и достигнутых на нем договоренностей Еревану придется столкнуться с еще большим международным давлением. Проблема для Армении заключается в том, что давление Китая будет сильнее, так как Пекин имеет прямые интересы в имплементации этого пункта соглашения. Также, Китай не станет рисковать миллиардами долларов, долгосрочными политическими, а также экономическими интересами выслушивая позицию Армении.

Таким образом, можно сделать следующий вывод - Армения может похоронить свои надежды на участие в Среднем коридоре и ей придется принимать решения в контексте давления, которое будет оказано Пекином.

Ситуация для Армении усложняется тем, что ее надежды на прохождение коридора Север-Юг по ее территории также потерпели крах на этой неделе. Прокладка железной дороги Решт-Астара, о которой договорились Россия и Иран, означает, что страны подтвердили превосходство азербайджанского направления коридора. Таким образом, Армения пропустила два крупных удара за одну неделю, что ставит ее в очень сложное положение, так как Ереван лишается всех рычагов влияния и перспектив на то, чтобы стать важной транспортной страной в регионе.

Меньше неопределенности и больший уровень уверенности

Так можно охарактеризовать результаты саммита с призмы интересов Азербайджана. Не секрет, что одним из ключевых интересов Азербайджана в Центральной Азии является больший уровень интеграции транспортных связей. С точки зрения Азербайджана развитие транспортной связей является стратегическим интересом, который позволит стране добиться ряда целей, включая политические и экономические.

Для Китая этот маршрут представляет собой большой интерес, так как позволит бесперебойно направлять товары местного производства на европейские рынки. Для стран региона, как и для Азербайджана, это откроет путь к превращению в региональный транспортный хаб.

Продвижение транспортно логистических связей Азербайджана в западно-восточном направлении становится особенно актуальным, учитывая что на этой неделе была достигнута договоренность между Россией и Ираном о прокладке железной дороги Решт-Астара, которая сделает Азербайджан центром транспортной архитектуры, соединяющей Индию и Россию.

Таким образом, результаты саммита Китай-Центральная Азия указывают на то, что Азербайджан станет перекрестком двух путей, Среднего Корида и маршрута Север-Юг. Положительным моментом является то, что данные пути не являются конкурирующими, что позволит Баку максимально воспользоваться своим потенциалом.

Побочный, но не менее важный положительный эффект заключается в следующем. Азербайджан сможет использовать свою роль транзитного хаба для увеличения своего политического влияния, что немаловажно, учитывая то, что страна находится в весьма волатильном географическом регионе. Говоря о волатильности региона, необходимо отметить, что давление Китая на Армению окажет значительный эффект, что поможет сделать обстановку на Южном Кавказе более предсказуемой.

С экономической точки зрения это важное достижение для Азербайджана, так как позволит диверсифицировать доходы и уменьшить влияние изменения цен на энергоносители. К слову, это же касается и Казахстана.

По этой причине, стоит ожидать второго саммита, который, пройдет позже. Временное окно между двумя саммитами позволит сторонам сделать планы реальностью, и следующая встреча лидеров даст нам больше информации о возможностях, которые возникнут перед Азербайджаном благодаря укреплению партнерства между Китаем и Центральной Азией.

Изменение баланса

Трансформации, которые произошли за последнюю неделю позволяют сделать нам некоторые выводы. Ситуция изменилась и для Армении и для Азербайджана, причем мы наблюдаем одновременное ухудшение позиций Еревана, которое совпало с позитивными изменениями для Баку. Хоть Армения и не являлась официальным участником Среднего коридора и маршрута Север-Юг, призрачные надежды "вскочить на подножку уходящего поезда" у армянских элит, без сомнения, существовали.

Первое наблюдение - выпадение из проекта Север-Юг больно ударит по интересам страны, это очевидно для каждого. Но мало кто осознает, что договоренности, достигнутые на саммите Китай-Центральная Азия несут в себе еще большую угрозу. Теперь Армении придется считаться с интересами еще и Китая, который раньше менее активно участвовал в процессах на Южном Кавказе.

Второе наблюдение, вытекающее из первого, связано с изменением сравнительной мощи Азербайджана и Армении. На фоне дипломатического фиаско Еревана, Баку сумел улучшить позицию.

Таким образом, мы можем наблюдать следующий расклад. Текущие способности Армении и Азербайджана, в первую очередь военные и экономические, нельзя сравнивать. После поражения во Второй Карабахской войне Армения не сумела восстановить армию на фоне сложной экономической ситуации в стране. Потенциальные возможности страны продолжают оставаться на низком уровне, в первую очередь из-за экономических бед и стабильного оттока населения. Дипломатия являлась последним элементом, который мог дать какую-либо надежду Армении. Но и тут Ереван не смог разыграть свои карты и получить какие-либо дивиденды.

Если сравнить "мощь", за отсутствием лучшего термина, Баку и Еревана, становится очевидна сложность ситуации для Армении. Региональный расклад в пользу Азербайджана и нет индикаторов, указывающих на то, что баланс сил сдвинется в обратную сторону.